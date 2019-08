Localizan a tío de niña hondureña que quedó huérfana

El quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corzo, aseguró que ya fue localizado un familiar de la menor de ocho años que quedó huérfana luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal asesinaran a su padre la noche del 31 de julio en las cercanías del albergue Casa del Migrante.“Encontramos al tío de la menor, que es el cuñado de la persona asesinada. Él nos dijo que está viva la mamá y está embarazada. Queremos en primera darle atención psicológica a la menor y después llevarla con el tío porque viene con otra menor; así les damos un ambiente familiar”, aseveró.Detalló que lo importante es que se pueda dar un encuentro entre la menor y su tío para comenzar un proceso de reunificación, pues en la entrevista con el familiar, éste dijo que la madre está embarazada, aunque no precisó si se encuentra en Honduras o Estados Unidos. Aseguró que ya fueron al servicio médico forense para observar el cuerpo del migrante y estarán dándole seguimiento a la investigación, por ello se trasladó a ese estado.“Sigue habiendo una serie de operativos policiales donde se ve la política de contención. Si se quiere una política ordenada y regular, también se deben respetar los derechos humanos; el día de ayer tuvimos como resultado la privación de la vida de una persona que deja desamparada a una niña de ocho años. Lo más grave hubiera sido que también la menor perdiera la vida”, destacó a La Razón Además, Corzo Sosa detalló que la menor aún no sabe que su padre falleció pues las autoridades del DIF que la resguardan no se lo han mencionado, mientras continúan las entrevistas con su tío quien también confirmó, que su madre se encuentra en Estados Unidos y se encuentra embarazada.El visitador, señaló a La Razón en ocasiones anteriores que se estaba gestando una ideología xenofóbica en el país, luego de que las caravanas migrantes comenzaran a aumentar en su traslado por el país para alcanzar el sueño americano; “No es aceptable ningún discurso discriminatorio, dijo luego de que en Tijuana se enfrentaran extranjeros con personas al no dejar que se quedaran en la localidad.Sin embargo, el experto en temas migratorios de la CNDH dijo que ese mismo día se llevaron a cabo dos operativos en contra de migrantes en Saltillo, según reportes de autoridades locales, pero el segundo fue el importante, porque según reportes de la Fiscalía estaban realizando un operativo en contra de narcomenudistas y ellos escucharon disparos y entre ellos el migrante resultó afectado.