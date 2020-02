Localizan cadáver a flote en el Río Bravo

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Un hombre sin vida fue localizado flotando en las aguas del río Bravo a la altura del campo Venados esta tarde, el cual fue reportado por una familia que estaba de paseo en al vega del cauce.



Se trata de una persona de complexión delgada, de unos 25 años de edad y que vestía pantalón de mezclilla, tenis tipo Vans de tela y no portaba camisa.



El hallazgo se reportó cerca de las 17: 30 horas al teléfono de emergencias 911 por lo que las autoridades respondieron de inmediato.



Aunque en principio se informó que se trataba de un migrante, las evidencias encontradas hacen suponer que es un hombre que fue lanzado al río ya sin vida o golpeado pues portaba su ropa y normalmente los migrantes se meten al río y se quitan su ropa para no mojarla, sólo cruzan en pantalón corto o en ropa interior.



Este es el segundo caso de este tipo que se detecta este año, el otro ocurrió en el ejido San Isidro.



La policía acordonó el área y por las condiciones en que se encontraba el cuerpo no tiene, muchas horas de haber fallecido o que fue arrastrado por la corriente del río Bravo.



La Fiscalía tomó conocimiento del caso y ordenó el traslado del cuerpo al Semefo para realizarle la necropsia de ley y determinar las causas de su muerte.