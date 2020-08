Localizan camioneta robada al padre de Luis Miranda en Toluca

Escuchar Nota

Toluca.- Elementos de la policía municipal de Toluca confirmaron la localización de una camioneta Ford Edge que fue sustraída de la casa del exmagistrado Luis Miranda Cardoso, asesinado ayer por la mañana dentro de su domicilio particular.



Fuentes del ayuntamiento explicaron que recibieron una llamada anónima señalando la presencia de la camioneta color blanco abandonada en el Barrio de La Teresona.



La unidad no fue desvalijada, confirmaron los elementos de seguridad, tampoco tiene golpes ni rayones. Fue abandonada sobre la calle Agustin Millán, cerca de la vía Matlazincas, que es una de las más transitadas en Toluca.



El reporte lo recibieron las autoridades municipales a las 14:30 horas, presuntamente por gente que transitaba por la calzada del panteón de esa comunidad. Hasta el momento la Fiscalía de Justicia del Estado de México no hizo algún pronunciamiento de manera oficial.



A Luis Miranda Cardoso se lo encontró tirado en el piso, cerca de su dormitorio personal del servicio ayer a las 08:00, reportaron a las autoridades y a su hijo, el diputado federal Luis Miranda Nava.



La Fiscalía estatal indicó que las primeras diligencias en el lugar permitieron establecer de manera preliminar que el posible móvil de este homicidio fue un robo a casa habitación; sin embargo, con el avance en la indagatoria se podrá fortalecer o descartar esta primera hipótesis.