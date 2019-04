Localizan con tecnología infrarroja aniño perdido en bosque

La tecnología de infrarrojos ha permitido a la Policía encontrar en plena oscuridad a un niño de 11 años que se perdió este miércoles en el parque nacional australiano The Great Otway, en la región de Victoria.El menor se separó de la familia durante un viaje de pesca, se perdió y pasó solo alrededor de seis horas hasta que fue encontrado sano y salvo después de que un helicóptero de la Policía diera con él en un parque nacional australiano, informa el portal local The Age."El Ala Aérea localizó al niño en condiciones de oscuridad entre los árboles y las montañas usando visión nocturna y equipos de infrarrojos", señaló el oficial de la policía Craig Shepherd, que se refirió a la operación como un ejemplo de las excelentes posibilidades de esta tecnología.Según la madre del niño, Melinda Heinze, su hijo Timmy se disponía a poner al fuego una truchas que había capturado ese día, cuando fue visto por un helicóptero de la policía."Recordó lo que le había dicho su padre ante situaciones así: 'no llores o te cansarás, debes mantener la cabeza despejada. Puedes llorar después'", explica la madre de Timmy, que tiene seis hermanos."Son un grupo aventurero. Su padre ha hecho un trabajo increíble", admite Heinze. "A él le gusta garantizar que estén seguros y enseñarles qué hacer en caso de emergencia", concluye.