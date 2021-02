Localizan migrante ahogado en el río Bravo

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El cuerpo de un presunto migrante fue reportado a flote y siendo arrastrado por la corriente del río Bravo a la altura del campo Cougars de la AFAIN en Piedras Negras.



Personas que se encontraban de paseo en la vega del río Bravo reportaron el avistamiento y de inmediato personal de Grupo Beta de apoyo a migrantes y de la Patrulla Fronteriza de Eagle Pass se hicieron presentes en el lugar.



El sujeto vestía pantalón de mezclilla, camisa color negro y zapatos de vestir, lo que podría hacer sospechar que no se trate de un migrante, aunque serán las autoridades quienes determinen eso.



En lo que va del presente año han fallecido en esta frontera común de Coahuila con Texas ya 14 migrantes, la mayoría de ellos ahogados, por deshidratación en el semi desierto y también en accidentes carreteros al intentar huir de las autoridades.



Tanto Grupo Beta como el INM han advertido a los migrantes que no intenten cruzar a nado el río Bravo ya que este presenta corrientes peligrosas en zonas que incluso parecen inofensivas, pero repentinamente al sumergirse son arrastrados por la corriente al no conocer cómo se comporta el río.