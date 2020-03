Localizan persona muerta en brecha

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Una persona no identificada fue localizada muerta en una brecha en el kilómetro 9 de la carretera Ribereña en el ejido Piedras Negras.



Las causas de la muerte fueron como consecuencia de una broncoaspiración por congestión etílica y no presentaba datos de lesión externa.



Solo datos de asfixia en boca y manos derivado de la situación que presentaba debido a la congestión alcohólica.



Fue una persona de nombre Héctor “N”, quien pasaba por la brecha y a un costado vio el cuerpo del ahora occiso.



Este ya había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado, sin embargo, no se localizó por parte de las autoridades policiacas.



Ayer por la mañana, el que encontró el cuerpo esperó a los uniformados frente al molino y los guió hasta donde se encontraba el cuerpo del occiso.



En forma inmediata se acordonó el área y se tomaron las huellas en el lugar con el fin de hacer el levantamiento del cadáver.



Se trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense con el fin de practicar la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte.



No se encontraron datos de violencia y posteriormente se confirmó que las causas de la muerte fueron como consecuencia de una broncoaspiración.