Localizan sin vida y con huellas de violencia el cuerpo de una embarazada en Puebla

Escuchar Nota

#Noti13 | Encuentran el cadáver de una mujer embarazada, en una cuneta ubicada en Periférico Ecológico a la altura de Bulevar Forjadores. La víctima tiene una herida en la pierna. En este momento, personal de la @SSPGobPue realiza las diligencias correspondientes @itzivalencia pic.twitter.com/CqxDjLc6gi — Canal 13 Puebla (@Canal13Puebla) November 20, 2020

De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades policíacas, los automovilistas circulaban la noche de este jueves sobre la vialidad con dirección a la autopista México-Puebla.Al llegar a la altura de la desviación hacia el Bulevar Forjadores, vieron que una mujer estaba tirada dentro de la cuneta que divide los carriles.Por lo anterior, le dieron aviso al número del, lo cual movilizó a elementos de la Policía Municipal, quienes indicaron que no tenía vida.Asimismo, señalaron que la víctima, quien no ha sido identificada, estaba semidesnuda y tenía unaComo vieron que presuntamente estaba embarazada, los uniformados le pidieron apoyo a unos paramédicos, quienes indicaron que tampoco tenía el producto, de quien no especificaron el tiempo de gestación.En este momento, los peritos de larealizan el levantamiento de cadáver de la mujer que sería la víctima 60 de feminicidio en la entidad, en lo que va del año, de acuerdo con los documentados.El cuerpo localizado la noche de este jueves en Periférico y Forjadores podría ser de., la policía estatal reportada como desaparecida desde el pasado 7 de noviembre luego de salir de su casa en compañía de su pareja sentimental, otro elemento de la corporación identificado como Efrén.De acuerdo con fuentes policiales, el cadáver hallado en una cuneta del Periférico presentaEl cuerpo, de una mujer embarazada, presentaba huellas de violencia y una pierna carcomida probablemente por la fauna del lugar.Agentes ministeriales también llegaron al lugar para realizar las primeras pesquisas, pues no se dieron más detalles de la filiación o edad de la víctima.Con información de Milenio