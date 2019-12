Localizaron al ‘Monstruo de Toluca’ tras usar WiFi público en KnotFest

EL MOMENTO En que Óscar García Guzmán #ElMonstruoDeToluca es ingresado por elementos de la @FiscaliaEdomex al penal de Almoloya de Juárez Mato a tres mujeres en su casa de #VillaSantin en #Toluca a dos la sepultó en el patio. Amenazaba a las autoridades con ejecutar a más mujeres pic.twitter.com/GMXnVD1iHg — poloespejel (@poloespejel) 7 de diciembre de 2019

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEMX) dio con el multifeminicidaconocido como, gracias a que inició sesión en sus redes sociales por medio deel pasado fin de semana.Según trascendió en los detalles de su detención, desde el pasado fin de semana los fiscales seguían al, luego de que revisara su Facebook y su correo en laEl jueves, volvió a utilizar internet público en la zona escolar del, por lo que comandantes de Coordinación de Inteligencia y Análisis dieron con su ubicación el pasado jueves.Alrededor de las 3:30 de la tarde de ese día, agentes sometieron al delincuente mientras comía una torta en el lugar.Primero, “el Monstruo de Toluca” intentó resistirse al desarmar al primer oficial, pero entre seis agentes quedó aprehendido.García Guzmán fue ingresado al penal de Almoloya de Juárez.Óscar es investigado por la desaparición y muerte de una joven de 23 años,, reportada como desaparecida el 24 de octubre y cuyo cuerpo fue localizado el 1 de noviembre en una vivienda de la colonia Villa Santín.Sin embargo, durante la revisión del lugar, autoridades de la FGJEM y de la policía municipal, de quienes se desconoce su identidad, pero que según el secretario del Ayuntamiento de Toluca, Francisco Vázquez, se trata de otras dos mujeres.Además de que se burlara de las autoridades por no encontrarlo, el fiscal General de Justicia del Estado de México,, aseguró que no se iban a dejar enganchar por las afirmaciones vertidas en Facebook.Asimismo, puntualizó que no se tenía la certeza de que realmente fuera el presunto multifeminicida el que estaba detrás de las publicaciones en las que, además, se señalaba que no son tres sino seis las víctimas.