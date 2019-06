‘Loco’ Abreu critica el exceso de extranjeros en Liga MX

Jugó en México como esa etiqueta, pero en sus tiempos solamente podían haber 5 extranjeros, por tal motivo, Sebastián Abreu, actual DT y jugador del Santa Tecla de El Salvador, consideró como "una exageración" que en la Liga MX haya tantos foráneos por equipo.Para el exdelantero de Tecos, Cruz Azul, América, Dorados, Rayados, San Luis y Tigres, entre otros planteles, tanto extranjero llegará a afectar en los procesos futuros de selecciones en México."La (Copa) Libertadores te da fogueo, pero uno también piensa en el roce para los jugadores en formación para la Selección Mexicana, tanto Sub-15, Sub-17 como Sub-20, y con la cantidad de extranjeros que hay. No digo que no tenga que haber extranjeros porque en todas partes del mundo hay, pero creo que con cinco estaba bien", comentó."Es una exageración. De acá a cinco, seis o siete años, si sigue así, el nivel de la selección va a ser menos competitivo porque no tienen espacio. Las dos cosas tendrían que darse, para tener ese fogueo y ese roce internacional", comentó.Para este Apertura 2019 se podrán registrar hasta 8 foráneos por equipo."No tengo que llegar yo para darse cuenta de esa realidad. Es lógico que debe haber una etapa de crecimiento y de maduración; necesitas competencia, jugar, competir y que te den la posibilidad en el equipo cuando hay 10 extranjeros", agregó."Contratan los extranjeros para que jueguen y ahí le van cortando la posibilidad al mexicano y le van cortando la posibilidad de crecer al futbol mexicano. Cinco extranjeros está bien, ya 10 o 9 se me hace una exageración. Ya se está viendo que va a ser cada vez más complejo tener esa competitividad y ese nivel alto para competir a nivel internacional", sostuvo el uruguayo.Abreu está en Guadalajara para este sábado acudir al partido de despedida de Rafael Márquez que se disputará en el Estadio Jalisco.