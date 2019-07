Locutor insulta públicamente a joven gay

Aprovechando el mes del #orgullo, les voy a contar la historia de cómo salí del clóset con mi mamá y con mi papá. Fue por separado y con algunos años de diferencia. Pero ambas son bonitas y tienen finales felices. — Sergio Camacho (@agualaboca) 30 de junio de 2019

.@RadioUnoBogota, @rcnradio, este señor, que dice trabajar para ustedes, está usando la palabra marica para discriminarme y ofenderme. Quiero saber si para ustedes está bien que alguien que pertenece a su empresa haga estos comentarios. ¿Ustedes apoyan la homofobia? pic.twitter.com/R2U79JAMWC — Sergio Camacho (@agualaboca) 1 de julio de 2019

Señores @RadioUnoBogota @rcnradio, exigimos una explicación inmediata. El señor @JuniorPardo afirma que trabaja para ustedes y hace comentarios ofensivos contra el miembro de una minoría. La discriminación es inaceptable. — Ana (@Ana_Trina) 1 de julio de 2019

Durante todo el mes del Orgullo se reportaron en diversas latitudes del mundo, actos de homofobia por parte de gente que aprovechó la visibilidad que la población LGBTI tuvo durante las últimas semanas, para diseminar la violencia y el odio.Pero por si no fueran suficientes todas esas muestras de intolerancia, una más se dio en Twitter cuando Sergio Camacho, un joven originario y residente de Bogotá, Colombia quiso contarle a la red cómo fue el momento en que le contó a sus padres que es gay."Aprovechando el mes del #orgullo, les voy a contar la historia de cómo salí del clóset con mi mamá y con mi papá".En tweets separados, Sergio contó cómo fue la respuesta de su mamá y de su papá, pero en este último, Junior Pardo, un locutor de Radio Uno Bogotá aprovechó la ocasión para insultarlo sin razón y sugerir que “le faltó” que sus padres lo golpearan.El hombre agredido que, según se lee en la descripción de su cuenta, es periodista y defensor de los derechos humanos, no se quedó callado y rápidamente cuestionó a la emisora y la cadena radiofónica por tener entre sus trabajadores a una persona homofóbica que además hace esta clase de comentarios en público."Ayúdenme a preguntarle a @RadioUnoBogota y a @rcnradio si aceptan esta clase de empleados homofóbicos en su empresa"Por su parte, el locutor se defiende al escribir en su perfil que sus comentarios no comprometen a la empresa para la que trabaja; sin embargo, más de una persona le ha respondido que “la discriminación es inaceptable”.Hasta el momento ni Pardo, ni la emisora, ni la estación se han manifestado públicamente sobre la situación.