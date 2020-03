Logra Aaron Rodgers escapar del Covid-19

Escuchar Nota

El mariscal de campo de los, dio a conocer la la experiencia que vivió para salir dey regresar a su casa en, durante la pandemia del coronavirus, y la calificó como terrible. El deportista se encontraba en áreas remotas de Cusco, donde no hay casos reportados.“¿Has visto la película Argo?”, preguntó Rodgers, como para que el periodista pudiese ponerse un poco en la situación por la que el mariscal de campo y sus acompañantes pasaron. El deportista dijo que “lo vivido se asemejó a la escena al final donde corren hacia el aeropuerto. Afortunadamente, nadie nos perseguía o nos retenía. No tuvimos que hablar persa para volver al país, pero hubo algunos momentos en los que nos preocupamos por no poder salir.”.. Dijo que de las cuatro personas en el viaje, ninguna tenía síntomas en ese momento o en los días posteriores del coronavirus.Rodgers comentó que el plan del grupo era viajar a otras partes de, pero la situación de emergencia los obligó a interrumpir el viaje. El veterano mariscal de campo explicó que el grupo voló en un avión privado, lo cual les ayudó a salir del país, pero que en caso de haberlo hecho en vuelos comerciales, no cree que hubieran salido cuando lo hicieron.. “Ni siquiera podíamos movernos, pensábamos que era una situación poco segura porque poca gente usaba máscaras, pero nos controlamos. Después cerraron el aeropuerto porque hacía muy mal tiempo. Nosotros pudimos realizar todo el proceso en unos 15 minutos”, admitió, un tiempo que es imposible que lo hubiese podido hacer en ningún aeropuerto de, aunque fuese en avión privado.