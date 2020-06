Logra amparo líder de banda que secuestró a hija de Nelson Vargas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un tribunal federal otorgó un amparo al líder de la banda de Los Rojos, Cándido Ortiz González, El Comandante Blanco, quien secuestró el 10 de septiembre de 2007 a la joven Silvia Vargas Escalera, hija del ex titular de la Conade, Nelson Vargas, resolución que dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra porque no contó con una defensa adecuada.



En la resolución judicial consultada por MILENIO se dejó claro que Ortiz González no recobrará su libertad por el momento, pero sí exhibe a las autoridades que intervinieron en el caso porque no se cercioraron que la persona que lo representó legalmente no era licenciado en derecho.



El Comandante Blanco, quien también se hace llamar Eduardo Cisneros Marín y/o Leonardo Huerta López y Óscar Ortiz González, fue detenido en 2009 y está acusado en este caso de un secuestro más cometido en agravio de una víctima identificada como J.V., delito perpetrado el 29 de agosto de 2008.



El magistrado Manuel Bárcena Villanueva, titular del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, señaló que no se encuentra demostrado que quien intervino como defensor de oficio (Jorge Carlos Heredia García), durante la declaración ministerial, hubiera tenido la autorización para ejercer la profesión de licenciado en derecho y, con ello, estar autorizado para desempeñar el cargo conferido, situación que atenta contra una defensa adecuada.



La sentencia ordena al Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, dejar sin efecto la resolución del 14 de enero de este año en la toca penal 132/2018, y en su lugar, que emita una nueva determinación en la que ordene al juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, la reposición del procedimiento en el expediente 359/2019.



La determinación se debe dictar hasta un momento antes de la emisión del auto de plazo constitucional, porque la posible violación al procedimiento se pudo cometer ante la autoridad ministerial.



El juez debe cerciorarse que las personas que comparecieron como defensores de El Comandante Blanco sean licenciados en derecho.



El secuestro de Silvia Vargas



El 10 de septiembre de 2007, Silvia Vargas Escalera salió a las 6:30 horas de su domicilio en la Delegación Magdalena Contreras, D.F., para dirigirse al bachillerato “Alexander Bain.



Alrededor de las 10:00 horas, su padre Nelson Vargas, realizó varias llamadas al celular de la víctima para tratar de localizarla, contestando en una de ellas, un hombre, quien manifestó tener secuestrada a su hija y exigió 3 millones de dólares a cambio de su liberación.



El 27 de septiembre de 2007 recibió la última llamada de uno de los secuestradores, quien contestó negativamente a la pregunta realizada como prueba de vida de la víctima, “y le indicó que ya no volvería a marcar, ya que no le interesaba su dinero”.



El 11 de diciembre de 2008, la PGR dio a conocer que, de los dictámenes en genética forense que se practicaron a los restos localizados en la casa que se encuentra en la calle Bellavista 51, colonia San Miguel Xicalco, delegación Tlalpan, correspondían a los de Silvia Vargas.