Logra Ram cifra récord en febrero

Saltillo, Coah.- Con 2 mil 710 unidades colocadas en el mercado nacional durante el mes pasado, la pick up Ram “Made in Saltillo”, logró su mejor febrero en ventas desde su lanzamiento, pero además sigue siendo la marca que impulsa la colocación de FCA en México, que cerró el segundo mes del año con 5 mil 420 vehículos vendidos.



“En febrero, FCA México mostró un importante desempeño liderado por la marca Ram, donde la 1500 se consolida como la pick up de lujo por excelencia gracias a la combinación de materiales Premium, desempeño y tecnología”, dijo Bruno Cattori, presidente y CEO de FCA México.