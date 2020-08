Logra saltillense amparo para uso recreativo de mariguana

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Luego de conocer que la Corte avalaba el uso recreativo de la mariguana, a través de un largo proceso y un amparo, el saltillense Roque Siller recibió autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para el uso lúdico de la mariguana.



Siller dice que desde el 3 diciembre de 2018 decidió acudir a Cofepris en Saltillo para obtener el permiso para uso de esta sustancia en todas las actividades que la involucran, como lo es la siembra, el cultivo, la transformación, la preparación, transporte, y por último el consumo del estupefaciente.



“Es un permiso que tramité ante Cofepris hace un par de años, donde me dieron en primera instancia una negativa como respuesta, por lo que tuve que tramitar un amparo que me ayudó a obtener el permiso”, detalló.







La Cofepris le dijo al saltillense Roque Siller que su petición para el uso recreativo de la mariguana no podía proceder, incluso estipulando argumentos sobre la imposibilidad de que proceda una solicitud que no está suscrita a ninguna ley en la Constitución Mexicana.



Por tal razón, tramitó un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues era de su conocimiento que ya se habían resuelto otros amparos antes del suyo.



Después de solicitar el juicio de amparo ante el juez, tuvo que esperar cerca de 90 días para conocer la resolución final y comprobar que tiene un modo honesto de vida, trámite que fue llevado por el asesor jurídico federal José de Jesús Ramos Ojeda.



“El juez me pidió una serie de documentos que avalaran mi dirección y datos personales y también algunos recibos de nómina, donde pudiera constatar mi modus vivendi para evitar el mal uso de este permiso”, explicó.



El 17 de abril del 2020, la SCJN avaló el derecho de portar hasta 25 gramos de hierba y sembrar hasta seis plantas, además de estar amparado para su consumo, siempre y cuando no afecte a terceras personas.