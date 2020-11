Logra Saltillo FC primera victoria en la Liga Premier

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Primera victoria del torneo y de cuatro puntos para el Saltillo FC, quienes doblegaron a los Cimarrones de Sonora por 2-0 en duelo correspondiente a la Jornada 8 de la Liga Premier Serie A, con lo que cortan una racha de cinco partidos sin ganar.



Los tantos de la victoria cayeron en la primera parte, siendo Julián Martínez y Luis Espino los protagonistas del juego que le brindaron cuatro unidades a la oncena saltillense al conseguir una victoria de dos o más goles en condición de visitante.



Con este resultado, el Saltillo FC llega a nueve unidades producto de una victoria, cuatro empates y una derrota, que los coloca, momentáneamente, en la séptima posición del Grupo 1, mientras que los Cimarrones de Sonora siguen en el fondo de la tabla al no conocer la victoria en ocho juegos.



Los comandados por Ricardo López volverán a la actividad este martes 17 de noviembre en punto de las 16:00 horas en el estadio Olímpico, cuando reciban a los Alacranes de Durango en duelo pendiente de la jornada 7.



Siguen los contagios



Previo al encuentro, la Liga Premier notificó que el Saltillo FC registró dos casos positivos al Covid-19 y cuatro indeterminados, mismos que no realizaron el viaje y se encuentran aislados como parte del protocolo sanitario para evitar contagios del nuevo coronavirus; dicha situación no impidió la realización del juego donde la oncena saltillense salió con la victoria.