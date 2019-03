Logran laguneros pase a mundial de robótica

En la reñida competencia de robótica en la Regional Laguna FIRST 2019, la experiencia ganada durante los últimos años fue el factor determinante que le dio el triunfo y pase directo a los integrantes de la alianza azul: Aztech Robotics, Botbusters y Nuts & Volts.Originarios, el primero de Ciudad de México (Plantel Azteca), y dos de Monterrey (Prepa Tec), son equipos que han participado por varias generaciones, mejorando sus habilidades con el tiempo.El Chairman Award es otro premio que permite el pase al Mundial que en esta ocasión será celebrado en Houston el próximo mes de abril. En esta final fue otorgado para Cerbotics de Torreón, Coahuila. Esta distinción se logra por la labor social que el equipo desarrolla de forma permanente.Igualmente el equipo Minebots de Santiago Papasquiaro, Durango, por ser el novato del año (Rookie All Award), ganó a pulso su pase al campeonato mundial.Unos 8 equipos participantes en la Regional Laguna de la Competencia de Robótica FIRST son coahuilenses de escuelas públicas y privadas. De la mano de un robot aprenden a trabajar en equipo y a resolver problemas, habilidades indispensables en la vida laboral que les tocará enfrentar en corto tiempo.Blue Ignition del Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo se conforma de unos 40 estudiantes de todo el equipo de más de 120 estudiantes de prepa, la mayoría de sexto, pero también de cuarto y segundo semestre.Fueron al Regional de Monterrey hace algunas semanas en el que reconocieron áreas de oportunidad en las que siguen trabajando. Arrancaron la última jornada en Torreón, ranqueados en el lugar 32, sin embargo, todo puede pasar en la selección de alianzas.“Sí nos han tocado alianzas un poco complicadas, dentro de lo que cabe estamos haciendo lo mejor que podemos”, dijo Gabriela Cecilia González Hernández, quien luego de su experiencia cambió su idea de dedicarse a los idiomas y psicología, por la ingeniería en mecatrónica.Zoe Gallardo Rodríguez es parte del equipo Cerbotics del Colegio Cervantes de Torreón. Es la segunda temporada que forma parte del grupo. Son unas 16 niñas y han ido incrementando a lo largo de la historia del equipo.“No tenía un plan definido, pero estando aquí siento que puedo irme más por una ingeniería… desde los cursos de verano en el colegio con temas de ingeniería, y yo pensaba que quería ser como ellos”, dijo.Alondra Ramón López también está en su segundo año dentro de FIRST. Cerbotics estaba ranqueados en el lugar 20 al inicio de la jornada del sábado. No ha sido una competencia fácil.“Hemos dado nuestro mejor esfuerzo… antes de entrar a Cerbotics yo quería estudiar medicina, pero desde que estoy aquí y veo todo lo que hacen los electrónicos y mecánicos, me estoy interesando en algo que relacione medicina y tecnología, quisiera seguir haciendo cosas diferentes”, comentó.La experiencia que han adquirido a lo largo de varios años en la competencia FIRST en La Laguna, obliga a considerar la consolidación mediante la construcción de un Centro de Robótica que apoye la preparación de los jóvenes de la región.Aunque apenas es una idea que se comienza a clarificar en el papel, ya se piensa en la participación de la iniciativa privada así como de las instancias gubernamentales y de ciencia y tecnología.En la tercera Regional Laguna donde participaron casi 40 equipos locales y foráneos, se observó una gran diversidad en los tipos de robots que diseñaron y armaron los estudiantes, lo que habla de su creatividad e inventiva, elementos que deben seguir impulsándose.Javier Hernández, director de Operaciones de Metales Químicos en Peñoles, dijo que “todo esto opera en beneficio del desarrollo tecnológico de las empresas, que es la mejor manera de apreciar el valor que tiene el participar”.La iniciativa de la empresa Peñoles es fundamental para el desarrollo de esta competencia regional, como organizadores, patrocinadores y mentores en 19 equipos de los 88 que participan a nivel nacional, reconoce estas labores como una de sus acciones de responsabilidad social.Buena parte de los estudiantes –de escuelas públicas y privadas- optan por estudios de ingeniería, con lo que muchos de ellos tienen acceso a mejores condiciones de vida.