Logran Mills y los Cubs el segundo sin hit del año

Escuchar Nota

NO-HITTER ALERT



Alec Mills blanks the Brewers for the Cubs' first no-no since 2016! pic.twitter.com/hHv6QL8OzT — SportsCenter (@SportsCenter) September 13, 2020

Alec Mills dominó sin sobresaltos al lanzar el segundo juego sin hits esta temporada, silenciando a los Cerveceros de Milwaukee para que los Cachorros ganasen el domingo por 12-0. Fue el juego sin hits número 16 en la historia de la franquicia de Chicago.cerca del final de la paliza, con un rodado de rutina al torpedero Javier Báez con dos outs en el noveno. Báez completó la jugada, y los Cachorros se fueron a saludar a Mills, quitándole el gorro y desgarrándole el uniforme al derecho.Mills (5-3) empleó 114 lanzamientos y no se vio en apuros toda la tarde.estuvo cerca de descifrarle dos veces, con una línea al derecho en el primero y cuando estuvo a punto de embasarse a piernas tras un rodado al campocorto en el sexto. García pidió de inmediato la revisión, pero los Cerveceros finalmente optaron por no seguir con el reclamo.Mills apenas tenía seis aperturas en las mayores previo a esta a campaña. Pero se ganó un puesto en la rotación por la lesión que marginó a José Quintana.Mills hubiera enfrentado a García otra vez en el noveno, pero el piloto de Milwaukee Craig Counsell había sacado a García y Yelich con el abultado marcador. Mills ponchó al sustituto de García, Tyrone Taylor, para el segundo out del noveno., dijo Mills. "Taylor al bate y luego. No entendía porque estaban en el juego''.Mills totalizó cinco ponches con tres boletos. Sus cinco ponches fueron la menor cantidad en un juego sin hits de los Cachorros desde Ken Holtzman en 1969., fue el autor del otro juego sin hits de la actual campaña, haciéndolo ante los Piratas el 15 de agosto.Por los Cachorros, Báez de 5-1, dos anotadas y el también boricua Víctor Caratini de 4-2, dos anotadas y tres impulsadas. El venezolano Willson Contreras de 5-1.