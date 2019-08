Lolita Cortés habla del romance que tuvo con su hermanastro

La actriz Lola Cortés habló acerca de la relación amorosa que sostuvo con su hermanastro, según ella, el gran amor de su vida y quien es el padre de sus dos hijos, publicó Milenio ​En una entrevista para Imagen Televisión, la actriz compartió con el periodista Gustavo Adolfo Infante lo que vivió durante esta relación.Todo comenzó cuando sus padres se separaron mientras ésta apenas era una niña. El padre de Dolores Vanessa Cortés Jiménez, su nombre real, comenzó una relación con la actriz de telenovelas Alma Muriel, quien en ese entonces ya tenía un hijo: Sergio Romo.De esta relación, entre su padre y Alma Muriel, nació una niña de nombre Lisa. Desde ese entonces Lolita Cortés y su hermana Laura se criaron junto a la nueva familia de su padre, a pesar de que no había un lazo sanguíneo con Sergio.Así fue durante toda la trayectoria de Dolores Cortés en su infancia como actriz. Cortés comenzó a trabajar en el teatro desde los 8 años en obras como Anita la huerfanita, Vaselina y José, el soñador.Fue hasta los 20 años mientras protagonizaba Qué plantón y mientras realizaba una gira en Nuevo León, cuando se reencontró con su "hermano" Sergio.La actriz reveló que cuando se encontró con Sergio, terminó su relación de tres años y medio que sostenía con un hombre mayor."Me encuentro a mi hermano en Monterrey, que al final de cuentas no era mi hermano porque es hijo de Alma, era mi hermanastro. Entonces cuando yo lo vuelvo a ver de niña que me fascinaba, de grande, me enloquecía", explicó en la entrevista.Además comunicó que jamás pensaría que su hermanastro la seguiría después de aquel encuentro."Yo te voy a ser honesta, dije: 'en siete días yo me voy a portar súper mal', y me porté súper mal. Jamás pensé que regresando a México él se iba a regresar conmigo", añadió.Cuando regresaron a la Ciudad de México comenzaron a vivir juntos a la casa de Lola, en donde también vivía su madre y su hermana. Sin embargo, esta unión era de forma escondida, pues todos los días a las siete de la mañana éste salía del balcón. Hasta que un día la madre de Lola los "cachó":"Él se iba a las siete de la mañana por el balcón y lo cachó bajándose, entonces me dijo mi mamá 'oye Dolores ¿Sergio ya vive con nosotros?' y le dije que sí", indicó.La relación con su hermanastro duró 10 años y de ésta nació Mariano y Dariana. Jamás se unieron en matrimonio porque la actriz no cree en la institución del matrimonio.Con el paso del tiempo la relación se acabó debido a la falta de compatibilidad. Al respecto, Lola Cortés comunicó que sintió una fuerte depresión cuando se separó de Sergio. Sufrió por la pérdida de su gran amor."Fue muy difícil desprenderme del papá de mis hijos, fueron muchos años de tratar de entender que ya no íbamos a estar juntos. La única persona de la que me he enamorado perdidamente, hasta ahora, ha sido del padre de mis hijos. Nunca pude rehacer mi vida, porque siempre estuvo él en mi mente, en mi corazón, siempre. Hasta ahora", expresó.Tiempo después intentó regresar con el padre de sus hijos por dos ocasiones, pero no se dio como esperaba."Lo intentamos en dos ocasiones y no se logró, a pesar del amor. Ya no había la comunicación, pese a tanto amor. Y como dice Juan Gabriel, la costumbre es más fuerte que el amor, y yo creo que nos habíamos acostumbrado y habíamos perdido esta parte del amor", agregó.Por lo anterior, Lola Cortés entendió que ella estaba enamorada de quien era su hermanastro cuando era más joven. Aunque afirma que lo amará el resto de su vida."Yo estaba enamorada del chico del que yo había conocido, no del hombre en el que se había convertido. Y ese hombre, y esta mujer, no tenían compatibilidad. Lo amaré toda la vida, es un gran padre, es un hombre extraordinario", concluyó.