Lollapalooza, potente inicio

De un lado, la potencia del rock con The Strokes. Y del otro, la vibra cadenciosa de The Chainsmokers. En medio, la magia generada entre público y artistas en el primer día de Lollapalooza 2019.Con Julian Casablancas al mando, la banda se impuso como la favorita de toda la jornada.Heart in a Cage, New York City Cops, I Can’t Win, On the Other Side, Razorblade, Is This It y Last Night probaron que el rock, género que le dio vida a Lolla, pulsa y no para de latir.“Es un lugar bellísimo. El clima es fabuloso, la noche brilla y ese paisaje urbano es genial. No pudo ser una mejor noche, es el marco perfecto... gracias Chicago”, expresó Casablancas.Y Alex Part y Drew Taggart, con todo y que tienen siete años dando el rol por el mundo, como predilectos en la Unión Americana, y haciéndose de un nombre en el ámbito internacional, no pudieron mostrar una canción mucho más exitosa, esperada y coreada que Closer, que originalmente tiene la voz de Halsey.Sí, armaron un set con buen ambiente, que incluyó otros éxitos como Sick Boy, Don’t Let Me Down y Roses, pero ninguno como el que repite varias veces la frase We ain’t Ever Getting Older y que el público coreó y coreó por varios minutos, aún cuando había terminado la canción.Las mujeres tuvieron una jornada muy favorable entre el público, con H.E.R. en el escenario T-Mobile y Normani en Lake Shore.