Looks con lentejuelas para celebrar el Año Nuevo

Si aún sigues pensandote damos una solución sencilla pero potente. Con esta recomendación serás la reina del estilo y, seguramente, alguna prenda de este tipo tienes en casa. Si no, estás a tiempo de buscar algo en internet.Por excelencia,aportan brillo, elegancia, lujo. Y son perfectas para subirle el ánimo a cualquiera y más en estas fiestas del 2020 en las que, como todo lo de este año, serán diferentes. Las lentejuelas siempre dan un aire festivo y, bien sea en las fotos de ese día o en tu reunión de Zoom, no pasarás inadvertida.Todo dependerá de tu nivel de audacia. Lo único que sí es seguro es que si decides llevarlas, serás el alma de la reunión. Además, están en super tendencia.Eso sí, recuerda que las lentejuelas aportan volumen a la zona donde las lleves. Este es un punto que debes tener claro a la hora de elegir en qué parte del cuerpo quieres llevarlas. A continuación, te damos algunas opciones que seguramente te animarán.Si prefieres llevar un look casual pero quieres diferenciarlo de tu outfit diario, puedes combinar un par de jeans con un top o body con lentejuelas.Una falda con lentejuelas puedes ser un buen acompañante de un suéter de punto o de una playera unicolor o con algún diseño sencillo. Hay modelos mini o midi con abertura a un lado de la pierna. La elección dependerá de aquello con lo que te sientas más cómoda. Unos botines o sandalias son un gran complemento.Un pantalón ancho con lentejuelas no te hará pasar desapercibida, pero lucirás única. Puedes combinarlo con un top del mismo material o con un top de un color similar, esto para dar un efecto de alargamiento.Si eres amante de los vestidos, actualmente hay una gran variedad de diseños: desde los más cortos y con la espalda descubierta (muy de moda en los años 2000), muy ajustados y largos para un estilo más elegante o, bien, con un corte más femenino y juvenil en diversos colores.Si estás lista para la fiesta, un look por excelencia muy al estilo Disco, es un jumpsuit de lentejuelas que estilizará tu figura, te hará ver super sexy y chic. Sin necesidad de mucho más.Si tú estilo es más sobrio, pero no quieres quedarte fuera de esta tendencia, prueba llevar las lentejuelas en los accesorios como el calzado o implementos para el pelo.