López Dóriga responde a AMLO por caricatura: ‘no me van a doblar’

Escuchar Nota

Aquí la aclaración del propio @monerohernandez a su amigo de Palacio @lopezobrador_ quien dijo que “era una caricatura de ayer” y resultó una edición de junio, no un cartón. Un arranque de tantito pudor ante la artera manipulación presidencial. #Mienten No me van a doblar. https://t.co/fwkXUPv89c — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 22, 2020

El periodistarespondió al presidentequetras las burlas en su contra durante la conferencia matutina de este martes, donde el mandatario presentó unaDesde su cuenta de Twitter, el ex conductor de Televisa calificó como unen sueste 22 de diciembre, asegurando que seguirá ena la vez que agradeció las muestras de apoyo y solidaridad que le han mostrado.Asimismo, López-Dóriga recordó que que en su momentorecibió en su despacho a sus "amigos" caricaturistas,, quienes a su decir"Muchas gracias a todos los que me han expresado apoyo y solidaridad ante el_ en la mañanera de hoy. En su cuenta,a los que presentó en el despacho presidencial y replican por él. No me doblarán ni me callarán. Seguiré", escribió el comunicador.En otro tuit, Joaquín afirmó que él es "un gallo muy peleado" yesto a raíz de que en La Mañanera de este martes, AMLO mostró una caricatura de López-Dóriga realizada por el monero José Hernández, en la que el periodista sostiene un cartel que dice: "dijo que el dibujo -que calificó entre risas- no es ningún insulto, y recordó que en el país existe la libertad de expresión, así como el derecho de réplica."Bueno, hay libertad ¿verdad? Esto no es ningún insulto, perotanto de cuestionamiento, de crítica, como de ejercicio de la réplica., dijo López Obrador.