López-Gatell asegura que AMLO no necesita prueba de Covid

“Hemos revisado con detenimiento que de las 70 personas que están en la lista inicial de contactos, el presidente es uno de los que están enlistados, pero no es alguien que esté en particular riesgo de ser contagiado. Lo que corresponde aquí, al igual que en la mayoría de los casos, es la vigilancia basada en síntomas”, explicó.



“No existe una evidencia científica clara en toda la historia de las epidemias de cerrar fronteras e impedir el paso de las personas sea un mecanismo suficientemente efectivo o eficiente para impedir la propagación de los agentes infecciosos.



“Aunque teóricamente suena razonable, que si no lo dejo pasar, no puede infectarme, al final hay un punto de inflexión que rompe la capacidad de mantener aisladas a las poblaciones a menos que se esté dispuesto -no es el caso del Gobierno de México- a sufrir las consecuencias adversas de un aislamiento absoluto”, señaló.

Hugo López-Gatell, subsecretario de, informó que no se considera necesario que el presidentese realice la prueba de covid-19, aun cuando, aclaró, está dentro de la lista de los 70 contactos que estuvieron cerca del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien el pasado 25 de junio dio positivo a coronavirus.Detalló que existen tres factores para determinar los contagios y su posible positividad del virus: el tiempo en que se estuvo en contacto con la persona infectada, la cercanía y la fecha en que ocurrió el contacto.Además, frente al futuro encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el subsecretario de Salud dijo que por el momento no se ha solicitado como requerimiento que el mandatario mexicano se haga dicha prueba.El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud advirtió que el país no cerrará fronteras entre entidades colindantes para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, ya que en el mundo está comprobado que no es un mecanismo para evitar la transmisión de contagios.