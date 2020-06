López-Gatell hace un llamado para denunciar los ‘medicamentos milagro’ contra el Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, hizo un llamado a la población para denunciar ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) los 'medicamentos milagro' que prometan curar o prevenir el coronavirus.



Durante la conferencia de prensa diaria para informar sobre los casos de coronavirus en México, López-Gatell aseveró que es común el surgimiento de productos que prometen curar o prevenir enfermedades cuando existe una epidemia y cuya base científica o técnica de éstos no está demostrada.



El funcionario pidió no confundir los 'medicamentos milagros' con los fármacos que están siendo estudiados para evaluar su efectividad en el tratamiento del coronavirus. López-Gatell señaló que la Cofepris es la entidad encargada de supervisar que estos productos no se comercialicen y se verifiquen que no tengan un efecto perjudicial para la salud.





Información por Milenio