López-Gatell: mi función es una gran responsabilidad; llama a la unidad

"Le estoy dando voz a centenas de miles de profesionales de la salud en todo el país; es una gran responsabilidad porque el manejo de una epidemia requiere que la población pueda conocer en tiempo real y de manera clara la información. Si conoce de forma clara puede tomar decisiones respecto a su salud, la de su familia y comunidad", dijo en la conferencia de este sábado.



"Les agradezco por contribuir y generar datos porque cada notificación con las autoridades o en la plataforma que dan, todo esto se construye en una dinámica; gracias a todo este personal es que aquí podemos venir cada noche a mostrar el trabajo de todos ellos", dijo el funcionario.



aseguró que el trabajo que hace cada noche, al dar el informe sobre el coronavirus en el país, es un honor y una gran responsabilidad, que además representa un esfuerzo de todo el gobierno federal y del personal de salud al que le da voz.Agradeció al personal de salud por estar al frente de la epidemia, al atender a las personas con covid-19, además del trabajo que realizan al llenar cada formulario o tarjeta, que en conjunto conforman la base de datos que da a conocer cada noche.Hizo un llamado para mantener el ánimo y la "claridad mental y espiritual" para mantener la unión, pues dijo que aún faltan seis semanas de la pandemia, por lo que "cualquier controversia pudiera ser distractor de lo importante como actuar con visión de estado".Agregó que todos tienen un papel que cumplir en esta epidemia, por lo que pidió tener serenidad y dijo que no sorprende que se exalten los ánimos, pero "hay que procurar que no ocurra, porque puede propagar el miedo y desestabilizar a otros".Además,"Quiero agradecer el apoyo del Presidente, al país y me siento muy privilegiado de que se haya referido directamente a mí", dijo López-Gatell.También mostró su agradecimiento a la gente por mantenerse unida y en orden a las tareas para mitigar la epidemia del coronavirus."Nos faltan seis semanas todavía de esta epidemia y las vamos a poder enfrentar con éxito si mantenemos ese espíritu y ese buen animo", finalizó.