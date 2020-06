López-Gatell recomienda a gobernadores no usar pruebas rápidas

Escuchar Nota

"Es posible que estas pruebas sean autorizadas por Cofepris y sean recomendadas para su uso durante la nueva normalidad. No hay tal de que sean indispensables para la nueva normalidad. Nadie, nadie en el mundo que tenga una noción técnica y científica seria ha plateado que son indispensables para la nueva normalidad”, destacó.



, recomendó a las autoridades estatales, no realizar pruebas rápidas, incluso con los cuatro nuevos tests aprobados el pasado lunes por la Cofepris ya que los resultados inexactos de positivos o negativos podrían confundir a la población, y aclaró que este tipo de reactivos no son indispensables para la nueva normalidad.Adelantó que se recomendará a las autoridades estatales “no utilizarlas, porque con resultados positivos o negativos pueden causar confusión o daño a las personas”. El subsecretario afirmó que este tipo de pruebas son como "echar un volado al aire" por su eficacia que ronda entre el 30 y 60 por ciento.detalló que esto "no quiere decir que deben usarse" y que "las autoridades sanitarias no han recomendado que se utilicen las pruebas".permitiera conocer si una personas resultó infectada o no del virus, “porque todos nos sentiríamos más tranquilos de saber, pero no hay ciencia en esa aspiración (por el momento)”.Con información de Milenio