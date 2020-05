López-Gatell responde a prensa internacional sobre cifra de muertes por covid-19

Escuchar Nota

"Hemos explicado que se podrían tomar las muestras correspondientes aun después de la muerte, pero esto raramente ocurre, entonces tenemos personas que pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de covid-19 pero no quedan registradas como tal porque no hay una demostración por laboratorio", explicó.



"Me llama la atención que hoy 8 de mayo, fecha en que hemos anunciado que esperábamos tener el pico de la epidemia en la Ciudad de México, aparecieran de manera casi sincrónica estas cuatro notas, seguidas de una amplia difusión de varios protagonistas de las redes sociales, la mayoría de ellos los mas activos".



"La dictaminacion consiste en que un comité técnico analiza el expediente clínico, los antecedentes epidemiológicos, y puede formular una opinión respecto si la persona murió por covid-19", aseguró López-Gatell.



Las muertes de personas con covid-19 no siempre se pueden demostrar, pues hay pacientes con condiciones clínicas sugerentes al coronavirus, pero no quedan registradas de esta manera pues no hay una prueba de laboratorio que lo sustente, respondió el subsecretarioa las notas de diarios internacionales que cuestionan la veracidad de las cifras de decesos en México.De acuerdo con el funcionario,López-Gatell también señaló el hecho de que las cuatro notas, publicadas por el New York Times, El País, el Washington Post y el Wall Street Journal, aparecieran de manera "casi sincrónica", seguida de una difusión en redes sociales por parte de individuos ligados a administraciones pasados, a la industria de la salud o con aspiraciones políticas.En algunas muertes por coronavirus falta dictamenAsimismo, afirmó que en la vigilancia epidemiológica se cuenta con un mecanismo de diagnóstico por dictaminación, mismo que permite formular si una personal falleció por elEl funcionario reiteró la importancia de que la sociedad permanezca organizada, pues el país se encuentra en la fase 3 de la epidemia y este viernes 8 de mayo se espera el pico de contagios por covid-19 en la zona del Valle de México.Con información de Milenio