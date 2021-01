López-Gatell señala escasez y acaparamiento de tanques de oxígeno

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que se ha identificado escasez de tanques de oxígeno, así como prácticas de acaparamiento por parte de proveedores particulares.



Sobre la falta de tanques de oxígeno, informó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha investigado posibles prácticas sospechosas de abusos comerciales y ha identificado que hay un sobreprecio de 20 por ciento de aumento.



Sin embargo, dijo que este incremento está dentro de los marcos contemplados por la ley porque ha aumentado la demanda y se permite tener un ajuste de los precios, con límites que pone la propia regulación.



“Lo que efectivamente se ha identificado es que hay una escasez de tanques, que son el medio físico en el que se almacena el oxígeno y al ser utilizados por distintas personas, mayormente en el tránsito hacia la casa después de una hospitalización y durante algunos días en casa, esto ha afectado la posibilidad de tenerlos".



Te puede interesar:







Lo que también se ha detectado, eso sí, es abuso de algunos proveedores locales, personas que reutilizan los tanques y los acaparan. Son personas particulares, no son entidades comerciales que rentan tanques y a la vez los subarriendan a otras personas, destacó.



“Esta, desafortunadamente, es una práctica desde luego muy inconveniente pero que desde luego no puede ser regulada en la medida que los particulares son entidades autónomas, no son entidades comerciales registradas”, apuntó López-Gatell.



En ese sentido, hizo un exhorto respetuoso a toda la población, si tiene la situación de que ha conseguido tanques de oxígeno, que no los use de forma especulativa, que no los retenga para después rentarlos a personas conocidas o desconocidas porque hay personas en grave necesidad y urgente de suplementación de oxígeno.



“Tenerlos o abusar de la condición de emergencia para lucrar lo consideramos una práctica muy inadecuada”, indicó.