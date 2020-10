López-Gatell señala ‘pobre entendimiento’ en cifras sobre covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- De nueva cuenta, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell arremetió contra quienes mal interpretan las cifras entre la incidencia y mortalidad por covid-19 entre México y otros países.



“Esta cifra ha sido repetida, parece ser una confusión quizá de las personas que imiten este señalamiento. Hemos explicado que cuando uno compara poblaciones de distinto tamaño sobre un fenómeno como es la mortalidad o la incidencia de casos o las hospitalizaciones es indispensable considerar el tamaño de la población en riesgo”, indicó en la conferencia de prensa vespertina.



A propósito de los desencuentros que tuvo con senadoras en su comparecencia del lunes 12 de octubre, dijo no sorprenderse que personas no familiarizadas con la materia técnica encuentren mucho más fácil las comparaciones absolutas entre números de casos y de muy lamentables defunciones y con ello pretendan hacer una inferencia sobre el riesgo sanitario y la intensidad de la pandemia.



"Hemos platicado que esto es inexacto y es importante que se identifique como una inexactitud o un error de interpretación porque no hay duda de que cada hospitalización o casos fatales son lamentables, más allá de cifras o estadísticas", añadió.







Sin embargo, si intentan interpretar la intensidad de la epidemia entre países o regiones se debe hacer de manera correcta porque de lo contrario se confundiría a la población y solo refleja “un pobre entendimiento de la realidad que está viviendo el país”, agregó.



Respecto a un acuerdo de civilidad para las comparecencias como la del lunes en el Senado de la República, donde los legisladores de oposición le recriminaron con agresiones su actuación respecto a la pandemia de Covid-19 en México, el funcionario indicó:



“Se habló de un acuerdo de civilidad, considero que el Poder Ejecutivo y los funcionarios que participamos en él no somos quiénes para definir pactos entre las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, pero me parece muy saludable que las personas que tienen un cargo de representación popular, actúen con buena voluntad, generosidad y de construcción del interés superior de la nación”, señaló.



“El uso incorrecto de estas interpretaciones o de estas cifras o estadísticas sólo resulta en una confusión. Y estamos seguros que no es intención de nadie confundir en ese sentido a la población, pero sí refleja un pobre entendimiento de la realidad que está viviendo nuestro país y por eso queremos aclararlo en esta conferencia de prensa diaria”.