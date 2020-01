López Obrador afirma que el país mejorará con la inversión extranjera

Escuchar Nota

Monterrey.- Ante becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que van a mejorar mucho las cosas en el país porque ya se firmó “El Tratado de Libre Comercio y está llegando mucha inversión extranjera".



"Y hay mucha inversión nacional también en ampliaciones de empresas como Cemex”, señaló.



Dijo que están por terminar la planta de Tepeaca, en Puebla, que es muy importante a nivel nacional y mundial.



"Bueno, todas las empresas están ampliándose y se están creando también nuevas empresas por este acuerdo que se logró, que es benéfico para Canadá, para Estados Unidos y para nuestro país”, expuso.



El mandatario de la nación pidió a los jóvenes hacer lo que les corresponde por el bien del país.



"Desde luego, tienen ustedes que hacer lo que les corresponde, actuar con responsabilidad, no perder el tiempo, no es que ‘El presidente dice ‘me cansó ganso’ y yo me hago pato’. Nada de eso todos tenemos que aplicarnos, todos tenemos que ayudar a que salga adelante nuestro país”, dijo.



López Obrador agradeció a empresas como Cementos Mexicanos (Cemex) por el apoyo que le están brindando.



Detalló que el gobierno federal aporta el recurso y la empresa al tutor.



"Al que está pendiente de ustedes, el que les está capacitando les está enseñando no solo habilidades, no sólo aprender nuevas técnicas, sino les está orientando en lo que consideró fundamental, todo aquello que lleva una buena formación, el que tengamos valores”, aseguró.



Además de destacar el trabajo que realiza la cementera, López Obrador también reconoció la labor de Luisa María Alcalde, Secretaría de Trabajo y Previsión Social.



"¿No les parece que es buena la secretaria? Ya tenía muchos años que no había una secretaria del Trabajo como Luisa María Alcalde, que está aquí y que aprovecho para hacerle un reconocimiento”, destacó.



Indicó que está seguro de que todos los que se formen en Cemex van a salir ya con su trabajo.



"Porque se van a portar bien y porque estos empresarios tienen sensibilidad social”, concluyó.



El presidente realiza una gira por el estado para supervisar el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro". Este sábado tuvo dos eventos uno en Cervecería Monterrey y otro en Cemex.



Para el domingo tiene previsto su tercer evento en Nuevo León luego de también haber visitado Coahuila, durante el viernes.



Además de anunciar el aumento en los apoyos ha destacado que los gobiernos anteriores no hicieron nada por los jóvenes y se limitaron a llamarlos "ninis" de manera despectiva.



"Acuñaron esa frase despectiva, nini, ni estudia, ni trabaja, y nunca hacían nada por los jóvenes, nada más las anécdotas de decir que ahí están los jóvenes en las gasolinerías de "halconcitos" en eso trabajan para avisarle a los de la banda quién entraba al pueblo, quien salía, pero no había un programa para los jóvenes", afirmó.



Con información de Excélsior