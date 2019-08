López Obrador espera recuperación del peso

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el peso mexicano fue desplazado por el yen japonés como la moneda con más fortaleza frente al dólar estadunidense.Desde San Francisco del Rincón, Estado de México, el titular del Ejecutivo reiteró que la economía va por buen curso."Vamos bien en economía, nuestra moneda -hasta ayer no me gustó mucho- porque hasta ayer el peso era la moneda que más se había fortalecido en el mundo con relación al dólar, el peso mexicano."Ayer, porque hay una amenaza de aranceles entre Estados Unidos y China y nos está afectando, ya nos quitó el primer lugar el yen japonés; pero yo espero que vamos a volver a tener el primer lugar, el peso fuerte”, comentó el titular del Ejecutivo.López Obrador aseguró que los ingresos de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social se han recuperado, de acuerdo con datos proporcionados por ese organismo."Me decía Zoé que ya el salario promedio de los trabajadores inscritos en el Seguro Social, no los que trabajan en la institución, sino sean albañiles, sean obreros que se inscriben en el Seguro el salario promedio es de 11 mil 200."Esto significa más de tres veces el salario mínimo y es el salario más alto promedio en los últimos años”, puntualizó López Obrador.El presidente reiteró que las medidas de combate a la corrupción y recorte en el gasto público son los principales motores de su proyecto económico.