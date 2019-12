López Obrador exige a IP invertir en generación eléctrica

Ciudad de México.- La reforma energética aprobada por la anterior administración planteaba que a finales del actual sexenio el sector privado generara el 80 por ciento de la electricidad en el país y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuviera menos relevancia.



López Obrador afirmó que la CFE tiene capacidad técnica y humana para seguir siendo el principal proveedor de electricidad, incluso si el sector privado decide ya no invertir más en el sector.



Ya hablamos con mucha claridad con el sector empresarial porque siempre insistían en que querían certidumbre, confianza para invertir y reglas claras, y no anduvimos con medias tintas, se les dijo con claridad que cuando menos vanos a acabar el sexenio con la misma proporción, 56 por ciento del mercado para CFE Y 44 por ciento para el sector privado”, explicó Lopez Obrador al visitar la planta termoeléctrica de Los Azufres, en Michoacán.



Insistió en que el sector privado debe mantener su nivel de inversiones en el sector, de lo contrario la CFE está preparada para afrontar el reto de generar electricidad para alimentar a la población.



Y si ellos no invierten y producen energía eléctrica lo vamos a hacer nosotros”



La proporción es esa, pero si no invierte el sector privado lo vamos a hacer nosotros y puede ser que al final del sexenio con el 60 o el 70 por ciento de producción para el mercado a través de la Comisión Federal de Electricidad”, reiteró el titular del Ejecutivo.



El presidente dijo que este sábado se revisaron las finanzas de la Comisión y se ratificó que generar electricidad sí es un negocio rentable.



Vinicio Limón Rivera, delegado regional del Sindicato de Electricistas, reconoció que Manuel Bartlett “tiene los tamaños” para afrontar la reestructuración de la CFE.







Con información de Excelsior.