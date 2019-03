AMLO firmará su compromiso público de no reelección

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró esta mañana que firmará su compromiso de no reelección, ya que está en contra de ello, "soy partidario del sufragio efectivo, no reelección".En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, señaló que ya tiene la carta firmada; sin embargo, "hoy queremos destinar la información, toda la atención al 81 Aniversario de la Expropiación Petrolera".Explicó que su decisión de firmar un compromiso de no reelección, se debe a las críticas y rumores de la oposición, de sus adversarios, con relación a la figura o consulta para la revocación de mandato, porque piensan que es un intento para reelegirse."Ya lo he dicho por convicción, por principios, estoy en contra de la reelección, soy partidario del sufragio efectivo, no reelección, lo voy a poner por escrito con mi firma, haciendo el compromiso público, ya hice la carta, subrayó.