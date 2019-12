López Obrador no asistirá al Teletón; enviará mensaje grabado

"Sí creo que es una buena acción todo lo que sea para apoyar a personas con discapacidad, más cuando se trata de niñas y niños (…) pensemos en el fin último", indicó López Obrador.



El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que no asistirá al evento dele indicó que enviará un mensaje grabado en un video el cual ya está listo.Durante su conferencia matutina, AMLO convocó a donar en el próximo Teletón para apoyar a los menores con discapacidad, al tiempo que pidió no politizar su participación."Voy a participar enviando un video, voy a estar de gira", indicó.El mandatario habló sobre el evento que recauda fondos para apoyar con rehabilitación a niños y niñas, al ser cuestionado por lasque se realiza año con año.Reconoció que hace tiempo realizó algunas críticas al Teletón por considerar quecuando, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México que entonces encabezaba aportaba mayores recursos, como es ahora en el gobierno federal queSin embargo, destacó la importancia de esta iniciativa porque han podido crear una infraestructura para atender a menores con discapacidad que en muchos casos no son graves, pero por lapara crearla, se ha desatendido. Con ello, algunos casos no graves se convierten en daños mayores por la falta de atención."Es muy importante lo que hacen porque el gobierno no desarrolló la infraestructura de salud insuficiente", reconoció el Presidente.