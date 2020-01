López Obrador pide en Tlaxcala apoyo para vigilar la corrupción

Tlaxcala, Tlaxcala.- No le quedaré a deber nada a nadie”, aseguró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su primer gira de trabajo de este 2020 por Tlaxcala.



El presidente visitó el municipio de San Pablo del Monte, en donde se reunió con integrantes de los pueblos indígenas.



Durante su discurso, el presidente, aseguró que en este año 2020 se deberán consolidar las bases de la “Cuarta Transformación”



“Estamos aquí para decirles que no les vamos a quedarles a deber nada, vamos a estar a la altura de ustedes, no les vamos a fallar, no vamos a traicionar al pueblo de México, ya comenzó la transformación y este año se va a consolidar, vamos a dejar este año establecidas las bases para la cuarta transformación de la vida pública del país”,



El presidente de la República, hizo un llamado al pueblo para que lo apoyen en vigilar que no haya corrupción sobre todo en el Instituto de Salud para evitar malos manejos y que los medicamentes lleguen a los centros de salud, ya que este año se destinaran 40 mil millones de pesos para el sector salud.



“Todos tenemos que ayudar, me tienen que ayudar o mejor dicho me tienen que seguir ayudando porque aquí hay quienes llevan años ayudando en este movimiento, pero tenemos que seguir adelante tenemos que seguir empujando entre todos al elefante para que camine, porque nos dejaron un elefante echado reumático y mañoso hay que pararlo y hay que empujarlo para que camine”,



El presidente López Obrador, también hizo un anuncio importante, la construcción de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar en el país que llegará hasta las comunidades más alejadas para que los apoyes lleguen directo.



“Nada de que soy de la organización independiente Francisco Villa y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir, no primo hermano eso ya se acabó porque así no llega o llega incompleto o con moche, con piquete de ojo ahora va a llegar directo el apoyo para el adulto mayor, para la persona con discapacidad, para las becas, para los campesinos, todo con una tarjeta, estamos ahora batallando porque a estos no les intereso nunca poner sucursales bancarias en los pueblo, además solo dejaron un banquito que se llamaba bansefi, ahora ya se convirtió en el banco del bienestar y será un blancote porque vamos a tener sucursales en todos los pueblos”



Los representantes de los pueblo indígenas, pidieron al Presidente de la Republica, mejoras en servicios básicos, agua potable, servicio de salud, escuelas , vías de comunicación y seguridad .



El presidente estuvo acompañado del gobernador de Tlaxcala, Marco Mena quien fue abucheado por aproximadamente 30 personas, durante su intervención.



Sin embargo, en su intervención el Presidente López Obrador, dijo que se llevaba bien con el gobernador Marco Mena y que era su amigo.



El presidente se trasladó al estado de Hidalgo, en donde continuará su gira de trabajo.



Con información de Excélsior