López Obrador recibe a Francisco Domínguez

Francisco Domínguez Servién, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y gobernador de Querétaro, sostuvo un encuentro este lunes con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la intención de construir un acuerdo de pacificación entre todos los actores políticos.En breve entrevista en Palacio Nacional, el gobernador explicó que López Obrador le solicitó incluir en este acuerdo no sólo a los gobernadores, sino también a los representantes de la clase empresarial, trabajadora y los sindicatos."Acepta que lancemos, no sabemos el nombre todavía, un acuerdo para la concordia, entre todos los actores políticos que somos la jefa de Gobierno, los gobernadores y el Gobierno de la República, pero me pide sumar a la clase patronal, a la clase trabajadora y a otro grupo ha hacer un llamado a la firma, que aún no sabemos el nombre, un acuerdo nacional en cuatro puntos".El primero de los puntos será el combate a la corrupción, el abatimiento de la pobreza, trabajar para crecer al 4 por ciento anual, así como la pacificación del país, detalló Domínguez.En la reunión con el presidente, se resolvió que la construcción de dicho acuerdo sea coordinada también por parte del jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo.El presidente de la Conago destacó que si bien tener una fecha para la firma del acuerdo de la concordia es importante, aún no se determina porque primero hay que establecer el contacto con los empresarios y sindicatos de México.