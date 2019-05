López Obrador se reúne con el juez español Baltasar Garzón

Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el juez español en retiro Baltasar Garzón; dialogaron sobre justicia, seguridad, derechos humanos y combate a la corrupción, entre otros temas.Baltasar Garzón dijo que la Nueva Ley de Confianza Ciudadana que impulsa el presidente López Obrador es un mecanismo novedoso que generará confianza en la lucha contra la corrupción.“La verdad es que hemos quedado muy gratamente impresionados no sólo por el nivel de conocimiento e implicación que tiene, sino por la línea que definitivamente está siguiendo de lucha con la corrupción, por la transparencia […] lo que ha trasmitido el presidente es firmeza en el combate contra la corrupción, hemos hablado un poco del fondo, es decir que hace falta un cambio de paradigma, una perspectiva integral de combatir la corrupción no solo desde el punto de vista judicial sino desde el punto de vista de educación, de pedagogía”, apuntó Baltasar Garzón.Respecto de la Guardia Nacional, Garzón consideró que este nuevo cuerpo de seguridad irá avanzando en los próximos meses, pero deberá tener una transformación.“Especialmente que se convierta en un cuerpo civil, con una dirección civil, que todos y cada uno de los componentes que lo van a integrar, digamos se van a convertir en un cuerpo de seguridad pública civil, eso es fundamental […] Luego el Ejército y la Marina quedarán donde tienen que estar y en su caso generar un apoyo, pero no ocupando un espacio pro activo como ahora o los últimos años ha podido parecer”, consideró el exjuzgador español.Agregó que los sistemas de coordinación en cada uno de los estados son fundamentales para aunar todas las fuerzas para que el ciudadano perciba que hay un cuerpo de seguridad que genere confianza y respeto a los derechos humanos.