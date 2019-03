López Obrador sostiene que rescatará Pemex y CFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se reactivará la actividad petrolera, se rescatará a Pemex y a la CFE, y se hará con trabajadores y técnicos mexicanos, con lo cual se logrará crecimiento económico, empleo y bienestar.Reiteró que no habrá "gasolinazos", pues no aumentará el costo de la gasolina ni del Diésel en términos reales, e informó que se buscan mecanismos para mantener controlados los precios de los combustibles.Tampoco habrá incremento de impuestos ni contribuciones nuevas, pues "no necesitamos nada de eso" y el presupuesto alcanzará para desarrollar a México.Advirtió que en su gobierno van a fondo, no por "encimita", contra la corrupción, y reiteró que cumplirá con lo prometido, por lo que no quedará a deber nada a los mexicanos ni a los veracruzanos.Señaló que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y ha dado al traste con todo, y es la causa principal de la pobreza, inseguridad y violencia."Por eso vamos a cambiar este régimen de injusticias, de corrupción, de privilegios. Ya lo estamos haciendo, ya empezamos”, subrayó.Recordó que los apoyos de programas se entregarán de manera directa y resolverán el problema que se tiene en algunas comunidades apartadas, que no tienen facilidad para sacar dinero porque no hay sucursales bancarias.Reiteró que, a través de Bansefi, que será Banco del Bienestar, se contará con un "bancote" porque tendrá sucursales en todos lados.López Obrador abundó que impulsarán la economía popular en beneficio de la gente que se busca la vida como puede y que necesita un apoyo.Aseguró que atenderán todos los problemas que se han presentado, lo que tiene que ver con la falta de atención por las actividades petroleras, y “lo que están haciendo empresas que están construyendo gasoductos en esta región y se está afectando a campesinos, a pescadores".En este sentido dijo que Manuel Huerta, el coordinador del Gobierno Federal en la entidad, visitará las comunidades y escuchará las peticiones, las demandas y representará a la autoridad para que esas empresas cumplan sus compromisos.