AMLO suspende giras este fin de semana

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene programadas actividades públicas este sábado y domingo.



Presidencia de la República dio a conocer la tarde de miércoles la agenda del titular del Ejecutivo para este viernes, sábado y domingo, y su única actividad programada es la rueda de prensa del viernes a las 07:00 en Palacio Nacional.



Sábado 18 y domingo 19 no tiene programadas actividades públicas, de acuerdo con la agenda, algo que sólo se registra cuando el presidente decide tomar vacaciones en Semana Santa y en fin de año.



Aunque no se ha confirmado el motivo, se presume que se debe a la inminente declaratoria de la tercera fase de la contingencia por la epidemia de Covid-19 que se espera entre en vigor esta semana.



Otras ocasiones en que López Obrador no ha realizado actividades en fin de semana ha sido por estar en la redacción de sus informes de actividades o el Informe de Gobierno presentado en septiembre pasado.



Ya en su gira del 27 al 29 de marzo había cambiado el formato de sus giras de trabajo para reducir el contacto con sus simpatizantes en sus recorridos de supervisión de obras públicas en Sinaloa, Nayarit, Baja California y Sonora.