López Obrador traicionó al país: Javier Sicilia

Al conmemorar el octavo aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el poeta Javier Sicilia, acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de traicionar al pueblo y no dar cumplimiento a varias de sus promesas de campaña.El activista, señaló que el mandatario militarizó al país con la Guardia Nacional, lo que es claramente una continuación de la estrategia fallida contra la delincuencia que implementaron los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.Javier Sicilia, agregó que durante los primeros dos meses del gobierno de López Obrador, se registraron 90 asesinatos violentos al día; no ha pedido perdón a las víctimas como se comprometió con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, además de que traicionó a los pueblos originarios del país con la imposición del Tren Maya y la termoeléctrica.