López Tarso conserva el guaje mágico de Macario

Ignacio López Tarso no conserva muchas cosas de los cientos de personajes que ha hecho a lo largo de su vida,“Yo no conservo de mis vestuarios casi nada, conservo algúnal que se le hace un agujero para echarle agua. El guaje de 'Macario' lo conservo porque es un aparato simpático, no cualquiera tiene un buen guaje como yo. Tengo el guaje de 'Macario', que es el más grande, y el guaje de los hijos, hasta del más pequeño, un guajito muy chiquito”, dice a EL UNIVERSAL.En principio, que no pudo aceptar el papel porque ya tenía otros contratos. López Tarso conocía la historia desde pequeño, así que fue como un regalo de vida para él que le llegara esa oportunidad.Aún recuerda el rodaje en 1959, cuando ya estando con huaraches, traje de manta y sombrero, "Macario" se echa una carga de leña al hombro y comienza a subir calle empedrada y empinada, hasta que el director“¿Qué le pusieron en la espalda?”, espetó furibundo el realizador.“¡Pues lo que usted dijo, señor, un bulto de madera de balsa para que no le pese!”,La secuencia tuvo como sede el centro depor los sismos de septiembre de 2017. Ambientada en la época del virreinato de laretrata la vida de un hombre indígena que, cansado de tener hambre, anhela poder comerse un guajolote sin tener que compartirlo con sus hijos o con su esposa. Un día, ella le prepara uno a escondidas de los niños, se lo da y le pide que se lo coma lejos, porque ella también sabe lo que se siente querer algo para uno solo.

“Cuando nacemos, ya traemos la muerte escondida en el hígado o en el estómago, o acá, en el corazón, que algún día va a pararse; o puede estar afuera, sentada en algún árbol que todavía no crece pero que te va a caer encima cuando seas viejo”, le dice el cerero a Macario en una de las primeras escenas de la película, la primera mexicana en ser nominada alCuando el protagonista corre al monte para comerse su guajolote, se topa con tres personajes:Las calaveritas de papel que aparecen en la película fueron elaboradas por la familia Linares, los creadores de los Alebrijes.“Todas las calaveras que salen en la producción, las marionetas (las hicimos nosotros).. Tan sólo en un viaje a la India de cuatro semanas, tuvo que verla igual número de veces para después comentarla con el público.“Fue en las ciudades más importantes de allá y ni modo de salirme”, ha comentado.para rodar la historia. El 9 de junio de 1960, "Macario" estrenó comercialmente en México.