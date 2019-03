LordBlindado humilla a policías y lo exhiben

Respecto al video que circula en redes, donde un ciudadano agrede a oficiales:



Felicito a los policías que cumplen con su trabajo. Así seamos vecinos, conocidos o amigos, todos como ciudadanos debemos cumplir con la ley en beneficio del estado. Cero tolerancia a la corrupción. — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) 9 de marzo de 2019

Un video viral grabado al momento de detener a un empresario con un auto blindado y vidrios polarizados, refleja cómo en el sexenio pasado, los hombres de negocios regalaban autos a la policía, para gozar de impunidad.En el video Lord Blindado, como ha sido llamado en las redes sociales, fue identificado como Sergio Sánchez de París, quien dijo ser miembro del exclusivo club de empresarios conocido como el Grupo de los 19, G19, quienes concentran la mayor riqueza de Morelos. Los policías lo detienen para revisar su auto, luego de que los vidrios polarizados no permitieronn observar ni el número de ocupantes ni el aspecto de los mismos, el sujeto discutió con los policías de forma grosera y los humilló, al decir que él les paga su sueldo y le regaló autos al C5.Al momento de ser detenido Sergio Sánchez Lord Blindado, sacó su celular diciendo a los oficiales: “Haber te voy a transmitir en vivo con el grupo de los 19 y te voy a reportar.—Adelante, responde el oficial. Estas faltando a tu autoridad, —no es para tanto, insiste el policía—, sí lo es, estoy enfermo y voy al doctor”.El empresario a quien se le identifica con el manejo de galerías de arte, expresó:—Nos está cargando la... y están ch... a los empresarios, no tienes vergüenza.—No diga eso—, le pide el oficial—Sí si digo eso porque yo he regalado vehículos a los policías.Al final, los oficiales lo dejaron ir, pues el empresario comenzó a realizar varias llamadas a los supuestos integrantes del Grupo de los 19, al que asegura pertenecer desde hace tiempo.