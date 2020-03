LordNeumonía: Hombre asegura tener coronavirus y desata burlas por video falso

JAJA JAJA

No había visto el falsísimo video de #LordNeumonía (#DavidJassan, compa del Borolas).

"Mi caso es más grave de lo normal" pero no está entubado con oxígeno ni respira con dificultad.

No tiene idea de cómo luce alguien con neumonía.

QUÉ RISAAApic.twitter.com/c1ZdR3vots