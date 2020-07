Lorena Herrera asegura que no se vacunará contra el coronavirus

Escuchar Nota

“Los efectos no los pueden saber, no si tiene efectos a largo plazo, a cortos y medianos sí. Es una vacuna que se está haciendo en base al coronavirus y del coronavirus se sabe poco”, dijo la actriz.

“¿Se ha utilizado esa vacuna en seres humanos? No vaya a ser que al rato te la pones y resulte que al año te empiece a provocar determinados problemas en tu salud”, comentó.

“Si yo voy por una calle que está vacía y no hay gente, no me pongo el cubrebocas, pero cada quien”, mencionó.

“Como toda buena sinaloense y yo también, decimos las cosas como las pensamos. La verdad es lamentable que la ataquen tanto, me parece estúpido que pidan cerrar sus cuentas. Respeten”, comentó la cantante.

.- Tras el surgimiento del coronavirus, muchos científicos están realizando estudios y pruebas para sacar al mercado una vacuna contra el coronavirus, un virus que ha causado miles de muertes en el mundo.La actriz, quien hace unos días compartió un remedio contra el coronavirus, comentó en una entrevista que retomó el programa Hoy que no piensa ponerse una vacuna contra el Covid-19 una vez que esté lista. En dicha entrevista,Mencionó que como el virus es nuevo, también lo sería la vacuna y que no se sabe si es un futuro pueda empeorar la salud de las personas.Por otra parte, también le preguntaron sobre su opinión sobre el cubrebocas y así respondió., añadió.La cantante comentó que si se encuentra en un lugar con pocas personas no ve necesario el uso del cubrebocas.Para finalizar,Información por Milenio