Lorena Maryel Treviño con vocación por cambiar vidas

La mayoría de las personas acuden con un profesional de la nutrición para bajar de peso porque desean verse bien para unas vacaciones o quieren ponerse la ropa que tanto les gusta y ya no les queda. También hay quienes acuden de forma obligatoria como una medida para controlar algún padecimiento crónico.Además, es en estas fechas cuando los consultorios se llenan de citas y los nutriólogos tienen su agenda al tope debido al gran número de personas que se motivan a reducir sus tallas en el marco del comienzo de un nuevo año.Sin embargo, esta clase de propósitos podrían caer en un vacío de sentido si la gente no se plantea el objetivo de mejorar sus hábitos por medio de una buena alimentación, por lo que no se trata solamente de cumplir con una dieta en cierto período de tiempo.Lo anterior es uno de los señalamientos que hace la nutrióloga saltillense Lorena Maryel Treviño Siller, quien a través de sus servicios lo que busca es enseñarle a las personas a comer bien para que así puedan mejorar sus vidas por completo.Con casi tres años dando asesorías nutricionales, Lorena Maryel ha observado que cada vez hay más personas interesadas en llevar un estilo de vida saludable, por lo que vale la pena aprovechar esas motivaciones para promover un bienestar integral.A sus 25 años, Lorena encabeza el proyecto Healthy To You con el que acompaña a cientos de personas en su transformación personal por medio de la nutrición.Aunque todo comenzó a través de las redes sociales, en diciembre pasado cumplió dos años con su consultorio ubicado en una plaza comercial del bulevar Venustiano Carranza, donde ofrece una consulta personalizada.Siguiendo su esencia digital, por medio de sus plataformas esta saltillense ofrece consultas personalizadas a distancia y un reto grupal, en el que brinda una serie de recetas y recomendaciones para que quienes lo asuman puedan mejorar su estilo de vida con una dieta completa, sin dejar fuera ningún grupo alimenticio.En el inicio de este 2021, Lorena Maryel Treviño desea seguir cumpliendo con su vocación de cambiar vidas por medio de la nutrición y sus novedosos programas que han tenido muy buena aceptación entre los saltillenses y personas de otras latitudes del mundo que la siguen y solicitan sus servicios a través de sus canales virtuales.Por eso, en esta edición te presentamos a esta nutrióloga saltillense que pugna por enseñar a comer a las personas en lugar de someterlas a estrictos planes que terminan por atemorizarlas debido a las grandes restricciones que tienen., donde se especializó en el área clínica, lo que le permitió abrir su propio consultorio una vez que concluyó sus estudios.En el último semestre de su preparación, Lorena realizó prácticas en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Monterrey.Al tiempo que hacía sus prácticas en el hospital, la saltillense empezó a consultar pacientes en línea, por lo que fue ganando experiencia en las asesorías nutricionales personalizadas.Así, en diciembre de 2018 decidió abrir su propio consultorio en Saltillo, pero sin dejar de ofrecer sus servicios en línea, pues es en esta segunda opción donde puede trabajar con personas de diferentes países, como España y Estados Unidos.A pesar de que Lorena se inclinó por el área clínica de la nutrición, nunca se decantó por el trabajo dentro del hospital, pues sabía que lo suyo era encabezar su propio consultorio."En la carrera te puedes especializar en el área clínica o de alimentos, yo me fuie por lo clínico porque es donde se ven patologías, por eso en mi consultorio puedo ver pacientes con diabetes, con síndrome metabólico, embarazadas y todo eso", precisó Lorena.No obstante, también acostumbra dar asesorías a personas que optan por la nutrición como una estrategia para prevenir enfermedades y cuidar su salud."Me llega gente que anda súper bien y me dicen solo quiero ver cómo ando o que quieren mejor sus hábitos, entonces aquí en Saltillo han respondido super bien y también tengo mucha gente en línea", detalló.Aunque para muchos nutriólogos las consultas online fueron una manera de adaptarse a las circunstancias derivadas de la pandemia de Covid-19 en los últimos meses, para Lorena Maryel esta forma de trabajo es parte esencial de su dinámica profesional."Siempre he tenido consulta en línea y presencial, pero cuando empezó todo lo de la pandemia, cerré por tres meses, aunque seguía en línea con muy buena respuesta de mucha gente", recordó la saltillense.Asimismo, reconoció que a raíz de la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus, muchas persoans empezaron a cuidarse mejor, haciendo más ejercicio y mejorando su alimentación.Frente a esto, esta especialista destaca que siempre hay alternativas para mejorar las condiciones de vida por medio de hábitos saludables, por lo que esto es una característica que siempre se refleja en sus planes.Incluso, profundizó en el reto que lanza cada mes desde hace dos años y medio, y en el que se han inscrito alrededor de 500 personas de todas partes del mundo."A diferencia del plan que se ofrece en la consulta, en los retos se dan cuatro menús porque dura un mes, les doy la lista del super para que sepan qué comprar, una lista de alimentos libres y una serie de ejercicios", explicó Lorena.La saltillense reconoce que este sistema ha resultado efectivo porque con este tipo de retos no pretende matar de hambre a nadie, ni someterlos a diferentes restricciones, como se acostumbra en la dinámica profesional del nutriólogo."No les quito ningún grupo de alimentos, no es tan difícil, entonces está padre porque les doy los alimentos libres, siento que no les hago la vida difícil", puntualizó.De esta manera, Lorena Maryel ha desarrollado una serie de manuales y herramientas de gran utilidad para los participantes del reto, como son las listas de intercambio en las que pone una serie de productos de un grupo de alimentos y sus equivalencias por si las personas quieren cambiar algo del menú inicial."Por ejemplo, ahí les pongo todas las frutas y si incluí algo que no tienen o desean cambiar, a lado de esa fruta vienen otras alternativas, así como la porción que deben comer, si era medio plátano, vienen 10 fresas", ilustró la especialista.Por todo esto,señala que su labor va más allá de solamente entregar dietas a sus pacientes, pues reconoce que trabaja para empoderarlos en este ámbito."Se trata de cambiar los hábitos de las personas y enseñarlos a comer bien, no van a estar conmigo para siempre, tienen que aprender a comer", enfatizó la nutrióloga saltillense.Además, indicó que las dietas de moda pueden resultar engañosas porque se pueden cumplir en una semana, pero no para toda la vida, por lo que insistió en la idea de cambiar hábitos."Me encanta ayudar a la gente y ver que de verdad a la primera semana ven los cambios y ellos se emocionan un chorro, el peso es bien relativo, sube o o baja por todo, por eso siempre les digo que se tomen fotos, así también se van animando a ver los cambios", destacó Lorena.Por eso, es común que la felicidad de las personas llegue hasta ella por medio de mensajes de agradecimiento muy cariñosos, lo que sin duda le hace sentir que está realizando un buen trabajo.Por último, Lorena Maryel Treviño resaltó que su proyecto deabarca diferentes áreas de la nutrición, como la elaboración de una serie de alimentos saludables hechos por ella; cuenta con su propias cremas de cacahuate, almendra y cacao, bajo la marca Mi Maní, tiene los superfoods Loja en los que destacan los Cacao Nibs, además de una línea de colágenos que acaba de sacar recientemente."La página tiene medio año apenas y en ella se pueden adquirir el reto, hacer la consulta en línea personalizada y todos los productos que al final es todo por el bienestar", finalizó la especialista.