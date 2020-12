Lorena Meritano presume tatuaje en senos tras vencer el cáncer de mama

Escuchar Nota

"Estoy muy emocionada y tal vez pocos lo comprendan... Lamentablemente, por el mundo al revés en el que vivimos, tuve que tapar con cintas el tatuaje de areolas mamarias que me hizo @mandingadiego @mandingadiego . Porque no son pezones reales, los perdí en las mastectomías, pero como “ hacemos la guerra a plena luz del día “ y sin filtros, o se puede acosar, juzgar, criticar, señalar o mostrar todo menos un pezon ¿? Aunque suene increíble. Ahhhh, eso si, los hombres pueden mostrarlos pero las mujeres No! Se dan cuenta de lo ridículo de la doble moral. A mi no me importa nada hoy tu doble moral. Estoy emocionada porque soñé con este tatuaje mucho tiempo y hace poco vi en el brazo de @alquimia_personal un tatto divino y algo en mi alma me dijo que esx artista era quien me iba a tatuar sobre mis cicatrices. Así llegué a contactarme con @frutaltattoo y hoy a plasmar libertad y belleza sobre dolor y enseñanzas. Cierre de un ciclo maravilloso. Estoy muy emocionada. Gracias a Dios por ayudarme a ser tan fuerte y valiente, y sobre todo, libre. Gracias @frutaltattoo, como dijo @nataliaoreirosoy “ Cambio dolor por libertad", escribió.

Lorena Meritano compartió con sus seguidores en Instagram un tatuaje que se realizó en los senos, y explicó lo feliz que la hace esta creación luego de que en 2014 le detectaron un tumor cuando se hacía estudios de fertilidad.En ese entonces, la actriz argentina se sometio de inmediato a un tratamiento contra el cáncer que incluyó más de 16 quimioterapias.Recuperada y con mucho ánimo, Meritano posteó cómo luce esta creación con la que soñó desde hace mucho tiempo, la cual fue hecha sobre las cicatrices que dejó su doble masectomía.La actriz criticó la doble moral que se tiene en redes sociales, donde las mujeres no pueden mostrar los pezones, pero los hombres sí. Y aunque ella ya no tiene pezones, el artista que la tatuó le hizo un par de areolas mamarias que cubrió para que Instagram no le censurara la imágen.