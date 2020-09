Loret de Mola comparecerá por caso Vallarta y Cassez el 1 de noviembre

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El 1 de noviembre, Carlos Loret de Mola comparecer por el caso de Israel Vallarta y Florence Cassez, confirmó su hermana en una entrevista que concedió a Carmen Aristegui.



Guadalupe Vallarta reveló que el periodista tendrá que comparecer ante el juez por encabezar la transmisión televisiva donde se dio a conocer el caso de su hermano mediante un montaje, donde lo acusaban de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad.



Lo único que sé es que va a comparecer el día 1 de noviembre, yo no tengo mucho acceso a ese punto, porque me mantengo fuera de, directamente no lo hago, pero por fuera si estoy observando para que las cosas caminen por mi hermano Israel, puntualizó.







Hasta ahora, resaltó, no se han encontrado pruebas que comprueben que su hermano cometió los delitos que se le acusan y sigue preso.



Por la pandemia, se prevé que el comunicador del portal de Latinus, comparezca a través de una videoconferencia.



Vallarta, ex novio de la francesa, desde el 2005 permanece preso, mientras que ésta fue liberada hace 7 años.







Con información de El Imparcial