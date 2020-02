‘Loret de Mola no nos quiere, pero no censuramos’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuestionó una vez más el trabajo del periodista Carlos Loret de Mola, quien denunció que el actual gobierno está comprando medicamento pirata.



“Pero por qué actúa así este periodista, además de que es evidente que no nos quiere, pues es que había un monopolio, empresas importantes farmacéuticas del extranjero no podían vender sus productos en México”, dijo.



Durante la conferencia matutina de este martes, AMLO dijo que, pese a no coincidir con el trabajo del periodista, su gobierno no impulsará ninguna clase de presión o censura en contra de éste, ya que está garantizada la libertad de expresión.



También vamos a garantizar la libertad, nunca vamos nosotros a censurar, no vamos a hablar con el director del periódico donde escribe Loret de Mola para que lo despidan, porque nunca lo hemos hecho, porque no somos iguales.



El periodista publicó este martes en El Universal que, ante el desabasto de gasolina, el gobierno de López Obrador ha abierto la puerta a empresas de China e India, pese a que sus productos no cuentan con los más altos estándares de calidad.



“López Obrador prometió que los servicios de salud de México serían como los de los países nórdicos. Sin embargo, ante el desabasto de medicinas, su gobierno está siguiendo el ejemplo de los países africanos más pobres”, escribió Loret de Mola.



En respuesta, el Presidente dijo que su gobierno se abrió a más empresas internacionales para garantizar el abasto, además que estos productos están certificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que no pueden ser considerados pirata.



“Entre más información se ofrezca, mucho mejor, les va a costar más trabajo, por ejemplo, inventar cosas o se van a ver más ridículos. Por ejemplo, hoy, Loret de Mola dice que estamos comprando medicinas piratas”, agregó.