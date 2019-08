Loret de Mola se lanza ‘contra spot’ para criticar a AMLO

Esto es como el contra-spot “En 30 segundos resumo lo económico”: pic.twitter.com/gFA9SQtdvp — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) August 26, 2019

ya no tiene su programa de noticias en Televisa, pero eso no le impidió criticar nuevamente al gobierno deA través de redes sociales, el periodista lanzó unpara hablar sobre los logros económicos del primer año de gobierno del presidente.En tono irónico y utilizando la misma frase que el presidente en sus spots de gobierno, Loret de Mola dijo que "no es para presumir", pero la economía no ha crecido y aumentó el desempleo en estos meses de gobierno."La economía está estancada, el crecimiento durante el último trimestre fue cero, no ha subido la inversión, no ha subido la confianza, no ha subido el consumo, no ha subido la actividad industrial", señaló el exconductor del programa Despierta con Loret que se transmitió hasta el 23 de agosto en canal 2.También el pasado 23 de agosto, el gobierno federal liberó los primeros spots para promocionar el primer informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los temas de los que habla son"No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, el diésel, el gas, la luz, no ha aumentado la deuda pública", señalaen el primero de los materiales.Con información de Nación321