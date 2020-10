Los 10 mejores episodios de Malcolm in the Middle

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Malcolm in the Middle es una sitcom multipremiada que comenzó transmisiones el 9 de enero del 2000 y finalizó seis años más tarde tras siete temporada y varios premios (Emmys, Grammys, entre otros) y que dejó 151 épicos episodios que puedes disfrutar una y otra vez sin hartarte, por eso no fue fácil escoger solo 10 de éstos y catalogarlos como los mejores.



Para las aventuras completas sobre un chico genio y su disfuncional familia siempre habrá un espacio en nuestro corazón... pero si no tienes tanto tiempo, aquí te van los mejores episodios de la serie creada por Linwood Boomer.



10. Piloto







El episodio épico que inicio todo. A modo de “ruptura de la cuarta pared”, Malcolm habla directamente con el espectador y nos introduce a su vida, hasta ese momento “normal”, con su familia (su controladora madre) y cómo vive todos los días en la escuela; hasta que una maestra ve su potencial y decide probar su inteligencia. El resultado es que Malcolm es un genio. Su vida cambia totalmente y ahora pertenece a la clase Krelboyne; lo que no estaría mal, si no fuera por las desventajas que esto implica para nuestro quejumbroso protagonista.



9. Si los chicos fueran chicas (Temporada 4. Ep. 10)







Ante la llegada de un nuevo bebé, Lois se imagina una vida totalmente diferente si en vez de varones hubiese tenido hijas. Después de un estresante viaje al centro comercial con sus hijos, Lois se pregunta cómo habría sido cada uno, de haber nacido mujeres. Al final, se revela que las niñas podrían no haber sido totalmente “perfectas y delicadas”.



8. Lois contraataca (Temporada 7. Ep.16)







Aunque Reese siempre resulta ser el violento, que tiende a golpear o hacer bullying a todo el mundo; en este episodio es el blanco de una broma de varias chicas en la escuela; cuando Reese se deprime, Lois decide vengarse por él. Malcolm es el único que se da cuenta de su horripilante misión de venganza e intenta detenerla. Lo cierto es que su madre tiene mucha experiencia para castigar, además de su determinación. Cabe mencionar que hay un cameo de Emma Stone, ¿lo viste?



7. La Graduación (Temporada 7. Ep 22)







El final de la serie conserva todos los elementos que amamos de Malcolm. Después de la graduación, nuestro protagonista espera cambios en su vida, sobre todo con una oferta de trabajo que incluye hacerse rico. Sin embargo, aquí es donde entra el elemento que caracterizó toda su existencia: ¡Lois! Quien rechaza la oferta. Aunque Malcolm no lo entiende, su madre le hace ver que está destinado a grandes cosas, pero sólo si aprende a trabajar por ellas.



6. Reese se une al ejército (Temporada 5. Ep 22)







Este especial de dos capítulos inicia cuando Reese descubre que su novia lo engaña con el propio Malcolm, y como medida extrema, decide enlistarse en el ejército. Hal es acusado de un delito y por poco lo encarcelan, de no ser porque Malcolm descubre que ha faltado todos los viernes al trabajo. Ante esta situación, Lois se vuelve un poco loca, aunque después del juicio de su esposo, decide regresar como la madre autoritaria para recuperar a su hijo.



5. El cumpleaños de Lois (Temporada 2. Ep. 3)







Como su nombre lo indica, es el cumpleaños de Lois y todos los hombres de su familia lo olvidan. Lo horrible no sólo es que su esposo lo olvida, sus hijos a quienes les dio $10 dólares para su regalo, deciden comprarse cosas para ellos y peor aún su hijo mayor, Francis, pasa el día en una cita con una mujer extraña. Cuando Lois decide escapar, su familia va a recuperarla, y es el momento de la épica escena del duelo contra payasos.



4. Reunión Familiar (Temporada 4. Ep 3)







Todos asisten a una reunión del lado de la familia de Hal, de quien poco se muestra en la serie. Ese distanciamiento se debe a que tratan a Lois como basura por no ser lo suficientemente rica. A Hal y a sus hijos no les gusta que ridiculicen a la matriarca de la familia. Es aquí donde entra el talento de los cuatro hermanos para provocar el caos, y así buscan la venganza para su madre.



3. Los patines (Temporada 1. Ep. 13)







Cansado de correr durante los juegos de hockey, Malcolm le pide a su padre que le enseñe a patinar, algo de suma importancia para Hal, ya que fue campeón de patinaje artístico. Un episodio divertido que se aleja de la rutina de la primera temporada, con Lois al mando, y que demuestra la relación padre e hijo con Hal. Además Brian Cranston se luce con ese traje de diamantina y la rutina al ritmo de Queen.



2. Parque Acuático- Atrapados en el tráfico (Temporada 1. Ep 16. y Temp. 2. Ep 1. )







Otro especial de dos partes que comienza con un viaje familiar. Lois, Hal, Reese y Malcolm deciden pasar un día de diversión al sol, al que Dewey no puede asistir por una infección en los oídos. Todo va muy normal, hasta que Malcolm y Reese arruinan el día al hacerse bromas pesadas y retar a su madre. La situación empeora cuando Dewey se queda sin niñera.



En el segundo episodio, de camino a casa, la familia termina atrapada en un atasco masivo. Hal deja que un auto los pase, y éste termina en un accidente. Como resultado se quedan varados por horas: Lois pasa su tiempo gritándole a los funcionarios que intentan hacer su trabajo; Hal se asusta de que podría haber sido su auto; Malcolm se enamora de una chica también atrapada en el tráfico, y Reese va a la guerra con un vendedor de helados.



1. El boliche







El episodio de las posibilidades infinitas. Los chicos van a jugar boliche; sin embargo se muestran dos realidades: una, en la que Lois los lleva, y otra, en la que lo hace Hal. El episodio destaca la ambivalencia con la que debe vivir Malcolm, y demuestra que pase lo que pase; muchas veces no obtiene lo que quiere, pero cuando lo hace, no es de la forma en la que a él le hubiera gustado.