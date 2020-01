Los 10 trabajos que dominarán en 2020

Ciudad de México.- La empresa LinkedIn publicó su informe anual de los empleos emergentes de más rápido crecimiento en el mundo y enlistó los que dominarán en el año 2020.



El análisis, presentado por Guy Berger, destaca que la Inteligencia Artificial continúa mostrando una fuerte presencia en campos como: ciberseguridad, ciencia de datos, desarrollo empresarial y hasta bienes raíces.



Por otro lado, también hace énfasis en la comunicación, creatividad y colaboración, habilidades que no son cubiertas aún por robots automatizados y que son valiosas para las organizaciones.



Ya sea que estés buscando trabajo, especialización u orientación vocacional, toma nota de los empleos emergentes más destacados en Estados Unidos.



1) Especialista en Inteligencia Artificial. El crecimiento de este puesto es de 74% en los últimos cuatro años en industrias como: software para computadoras, internet, Tecnologías de la Información, educación superior y electrónicos.



2) Ingeniero en robótica. Las ocupaciones varían entre desarollo de software, hardware, bots virtuales y físicos. Buscan profesionistas con habilidades de automatización robótica de procesos en San Francisco, Atlanta, Nueva York, Washington, D.C. y Boston, principalmente.



3) Científico de datos. La ciencia de datos se mantiene en la lista por tercer año consecutivo con un crecimiento anual de 37%. Se buscan perfiles con dominio de la estadística y software para industrias de Tecnologías de la Información, computación y servicios financieros.



4) Ingeniero de desarrollo de software. No es una profesión nueva, pero sí necesaria en las empresas. Está en crecimiento desde 2015 y destacan habilidades en React.js, Node.js, JavaScript, AngularJS y CSS.



5) Ingeniero de soporte y mantenimiento. Garantizan que el desarrollo y procesos operativos funcionen sin problemas. La oferta aumenta para especialistas en Amazon Web Services, Ansible, Kubernetes, Docker Products, Terraform.



6) Customer Success Specialist. Son los encargados de mantener contacto con un cliente y buscar que su experiencia con el producto sea la mejor posible. Debe tener habilidades en ventas y liderazgo.



7) Representante de Ventas. Lo nuevo es que estos profesionistas son buscados por empresas líderes en Tecnologías de la Información que se ubican principalmente en San Francisco, Nueva York, Boston, Chicago y Austin.



8) Ingeniero de datos. También está relacionado con la ciencia de datos, pero los ingenieros se encargan de desarrollar software para organizar y analizar los datos. Buscan especialistas en Apache Spark, Hadoop, Python, Extract/Transform/Load (ETL) y Amazon Web Services.



9) Especialista en salud mental.La atención de la salud mental está creciendo en Estados Unidos y las clínicas, centros de salud y hospitales buscan satisfacer la demanda al contratar profesionistas especializados en análisis del comportamiento, espectro autista y salud mental. Sin embargo, algunos buscan sólo técnicos y no licenciados.



10) Especialista en ciberseguridad. LinkedIn apunta que la ciberseguridad es lo más importante para las empresas y la importancia de este rol continúa creciendo en ciudades como Washington D.C., Nueva York, San Francisco, Chicago y Denver.



Debes tener habilidades en ciberseguridad, seguridad de la información, seguridad de red y evaluación de vulnerabilidad.